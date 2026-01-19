Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１９日、１２日から沖縄キャンプに練習生として参加していたポルトガル人ＤＦペドロ・ゴメス（２２）の獲得を見送った。この日、クラブ幹部が明かした。ゴメスはこの日、チームにあいさつを済ませ、金武町で行われた練習には参加しなかった。身長１８５センチでセンターバックと右サイドをこなすゴメスに対し、札幌は１週間かけ、力を見極めていた。２２歳と若く、将来性も見込めたが、能力的に獲