◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝１月１９日ブラウンラチェット（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は昨年の牝馬３冠にすべて出走して９、７、１８着。秋華賞は最下位に終わったが、手塚貴久調教師は「前走はもまれ弱さが出てしまった。３歳ではＧ１を使ってきたけど、かみ合わず力を出し切れなかった」と敗因を分析。Ｇ１では結果が出なかったが、２歳時にアルテミスＳを制して