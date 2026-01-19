◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、西前頭２枚目・若隆景（荒汐）を切り返し、２敗を守った。先場所は敗れた相手だったが、終始、低い姿勢で攻めまくり、左でまわしを取ると、小手投げにくるところに、体を預けた。前日は、１敗同士の対戦で、関脇・霧島（音羽山）に押し込まれ、首投げも及ばず、黒星となった。連敗は回避し、２００６年夏場所の白鵬以来の新大関優勝を目指す。