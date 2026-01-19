◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）小結・王鵬（大嶽）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）をはたき込み、４勝５敗とした。押し込まれたが、押し返し、相手をよく見て引いて白星とした。この日は、祖父で優勝３２回の昭和の大横綱、大鵬さんの命日だったが、勝利を飾った。４勝目だが、琴桜、安青錦の両大関、関脇・霧島を破るなど上位キラーを発揮している。１０日目は、横綱・豊昇龍との同期対決にも燃えている。