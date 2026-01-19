メ～テレ（名古屋テレビ） 19日午前、名古屋市昭和区で住宅火災があり、現場に隣接する小学校が臨時休校になりました。 消防によりますと午前8時40分ごろ昭和区川原通で「住宅が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。 警察によりますと、消防車など16台が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1軒が半焼しました。 この火事による、けが人はいませんでした。 名古屋市教育委員