メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町のお寺では、樹齢約300年の梅が満開となり、一足早い春を感じさせています。 紀北町長島にある「長楽寺」の紅梅は、江戸時代に植えられたといわれています。 幹のところどころを添え木で支えられた老木ですが、年の初めに花を咲かせる「早咲きの梅」として、地元で親しまれています。 大きさが1cmから2cmほどの濃いピンク色の花は、12月30日に開花が始まりました。 ここ数日