鹿児島キャンプ６日目のＪ２磐田は１９日、白波スタジアムで公開練習を行った。今冬の全国高校サッカー選手権で、流通経大柏（千葉）の左サイドバックとして４強入りに貢献した１８歳ＤＦ増田大空（そら）が首脳陣に猛アピール。チームは左サイドバックの層が厚く、主力の松原后だけでなく、関大から吉村瑠晟も新加入した。「まずは試合に出場した上で、数字で結果を残せるサイドバックになりたい」と目標を掲げた。選手権出場