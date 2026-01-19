東都大学野球リーグ２部の専大は１９日、本紙既報通り、ＯＢで元広島の町田公二郎氏（５６）が２月１日付で新監督に就任することを正式に発表した。斎藤正直監督（６５）は任期満了に伴い、退任する。福井工大監督からの転身となる町田新監督は「東都大学リーグ１部への復帰、さらには大学選手権優勝という大きな目標に向けて、部員と共に全力でチャレンジしていきます。伝統あるチームの誇りを胸に、日々の練習で積み重ねた努