© DCTentertainmentDREAMS COME TRUEが、3月18日に控えるオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』の発売に先駆けて、収録曲より「BEACON」のMVを公開した。MVは、DREAMS COME TRUEと初めてタッグを組む、音楽とイラストレーション、動画表現を融合させるマルチクリエイター・ヤスタツが手掛けた。https://youtu.be/uY2pjhEY-CQ◆◆◆◾️吉田美和 コメントこの曲の世界をとてもよく表し