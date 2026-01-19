松竹は１９日、東京・浅草のケバブ店の出入り口のドアを蹴り壊した建造物損壊の疑いで１８日未明に逮捕された中村鶴松（本名・清水大希）容疑者が、２６日の千秋楽まで「新春浅草歌舞伎」（浅草公会堂）を休演すると発表した。第１部「梶原平三誉石切」の奴菊平は中村橋吾が、「相生獅子」の姫は市川男寅が、第２部「傾城反魂香」の女房おとくは中村莟玉が代役として出演する。２１日、２５日のお年玉年始ご挨拶は、中村橋之助