良かれと思って放した言葉が、相手に恥ずかしい思いをさせてしまうことがある。愛知県の60代女性は、かつて家族で映画館を訪れた際、店員の接客に戸惑ったエピソードを振り返った。まだ映画館のチケットを対面で販売していた頃のこと。女性は夫と2人の息子と一緒に映画館へ向かった。バレーボールを続けていた女性は、夏場は「紺色のTシャツとハーフパンツ」で過ごすのが定番だったという。（文：湊真智人）「メンズ4人だって、お