ハーバー研究所が、敏感肌の方にも使用可能な無添加処方のシートマスク『スクワランマスク アクアチューニング』の販売開始を発表しました。2026年3月1日(日)より、全国のロフト、＠cosme SHOPPINGにて順次販売が開始されます。ハーバーのロングセラーである純度99.9％の美容オイル高品位「スクワラン」を配合し、肌のバリア機能を守りながらゆらぎにくい肌へ導くアイテムです。 株式会社ハーバー研究所「スクワランマスク ア