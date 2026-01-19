たばこと塩の博物館が、2026年1月31日(土)から4月5日(日)まで、片平孝写真展「塩の旅〜地球の塩の現場に立つ〜」を開催します。本展では、写真家・片平孝氏が世界各地の「塩の現場」で撮影した作品約80点を展示。驚異に満ちた地球の光景を伝える作品を通して、日本に住む私たちが想像すらしないような、多彩な「地球の塩」の姿を紹介します。 たばこと塩の博物館 片平孝写真展「塩の旅〜地球の塩の現場に立つ〜」 &#