「平和の少女像」の撤去を要求し慰安婦被害者を侮辱した容疑を受ける強硬保守団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表に対し警察が強制捜査に乗り出した。ソウル・瑞草（ソチョ）警察署は19日、キム代表の居住地などを家宅捜索したと明らかにした。警察関係者は「事件関連物品と電子情報などに対し家宅捜索令状が発行され被疑者立ち会いの下で家宅捜索が行われた。法と原則に基づき捜査する」と話した。キム代表は最近