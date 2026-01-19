光英科学研究所が、2026年1月25日(日)に和光市役所市民広場特設会場にて開催される「わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所」への参加を発表しました。このイベントでは、地元・和光市第三小学校とのコラボレーション企画として開発された、腸活を意識した新作鍋「三小コラボ！ソルトマト鍋」が初披露・販売されます。 光英科学研究所「わこうのほっこり鍋 with 泣き相撲 和光場所」  開催日時：2026年1月25日