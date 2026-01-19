小米技術日本は1月15日、ミドルレンジスマートフォン「REDMI Note 15」シリーズを含むスマートデバイス・家電の新製品を発売しました。この記事では、同日に開催された新製品発表会・体験会から注目製品をピックアップしてご紹介します。長く使えるミドルレンジスマホREDMI Note 15シリーズは、Xiaomiが持つバッテリー寿命や防水・防塵など耐久性のノウハウを活用し、買い替えサイクルの長期化を背景に長く使えるスマホとして特徴