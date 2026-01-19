東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオ＝2025年12月東京都は19日、中国へ返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが27日に日本を出発すると明らかにした。都によると、2頭は27日に動物園を出発し、成田空港から空路で中国へ向かう。28日中には、2頭の姉シャンシャンが暮らす中国の施設に到着する見通し。1972年10月の初来日以来、「友好のシンボル