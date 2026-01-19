〈あらすじ〉エルヴィラ（リア・マイレン）は、恋に恋する18歳。スウェランディア王国のユリアン王子（イサーク・カムロート）による愛の詩集にうっとりして王子との結婚を夢見ている。そんなエルヴィラは、母レベッカ（アーネ・ダール・トルプ）の再婚のため、妹アルマ（フロー・ファゲーリ）とともに、ある貴族の城へとやってきた。そこには、新しく義姉妹となるアグネス（テア・ソフィー・ロック・ネス）もいた。【画像】鼻を