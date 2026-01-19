打撃練習するDeNA・佐野＝岡山県倉敷市DeNAの佐野恵太外野手が19日、岡山県倉敷市で練習を公開し、打撃タイトルの獲得を目標に掲げた。最高出塁率や2度目の首位打者を狙い「けがなくシーズンを終えること、チームを勝たせるプレーをしたい」と意欲的に語った。プロ10年目を迎えた左の好打者。体づくりにも抜かりはなく「しっかりと安打性の当たり、いい角度で飛んでいく当たりを体に染み込ませたい」とフリー打撃などで徹底的