気象庁と国土交通省は緊急の会見を開き、21日から広い範囲で警報級の大雪が5日以上続くおそれがあるとして、大雪が予想される地域では不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。気象庁気象監視・警報センター郄橋賢一所長「日本付近は強い冬型の気圧配置が続きます。今回のポイントは『続く』ということ。大雪や路面凍結による交通障害に注意警戒をお願いします」気象庁によりますと、あさって21日から25日頃にかけて、