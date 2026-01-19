犬に苦痛を与える爪切り方法 1.一度に深く切ろうとすること 爪切りは早く終わらせた方がいいだろうという思いから一度に深く切ろうとしてしまうかもしれません。 しかし、一度に深く切ろうとすることは、非常に危険な爪切りの方法です。犬の爪には血管と神経が通っており、傷つけてしまいやすいためです。 「どれくらい切っても平気かな…」と、爪の長さをよく確認しながら、血管と神経の位置を確認しながら、少しずつ慎重に