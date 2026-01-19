将来的な人員の確保へ向け、何にどう取り組むのか。本紙新春号のリーダーアンケートで、企業のトップに問いかけた質問の一つである。最も多かった答えが「選ばれる会社になる」というもの。企業価値の向上に努め、家族や友人に自慢できる会社にしたい。そのためには働きやすい環境作りが不可欠であり、AIがそれを後押しする。こうした構図が思い浮かぶ。▼地方の企業からは地元採用に力を入れる、地域との連携を強めるといった声