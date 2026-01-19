ファミリーレストラン『ココス』が、育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボ企画「ココスへようこそ！ウマいものフェス！」を、2026年1月20日から3月16日の期間で開催する。※すべて価格は税込み競馬ファンが夢中になり、新規競馬ファンも増やす、大ヒットゲーム『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』は、実在する競走馬の名前と魂を受け継いだ「ウマ娘」たちが、仲間やライバルたちと学園生