JR東日本は、強風と大雪予報に伴う東北管内の運転見通しを発表しました。 それによりますと、20日と21日に強風と大雪が見込まれるとして、各路線に遅れや運休が発生する可能性があるとしました。 20日（火） ○仙山線仙台～山形強風予報のため始発から15時ごろまで遅れや運休のおそれ。なお、「午前7時14分発の仙台→山形」、「午前9時8分発の山形→仙台」が運休となります。 ○陸羽東線古川～鳴子温泉強