北海道えりも町では冬の味覚・毛ガニ漁が始まり、活きの良い毛ガニが次々と水揚げされています。カゴの中から飛び出しそうなほど活発に動き回る活きの良い毛ガニ。えりも岬では１月１６日から毛ガニ漁が始まり、初日はおよそ２００キロが水揚げされました。毛ガニは生きたまま出荷するため、凍らないように海水の入った容器に入れられ、市場まで運ばれます。（えりも岬毛ガニ部会長銅谷虎二さん）「去年よりは（資源量は）良くな