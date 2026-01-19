担架で運び出される久保(C)Getty Images不安の募る離脱だ。1月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で、レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英は、66分に左足の太もも裏を押さえながら倒れると、そのまま起き上がれず担架で運ばれた。【動画】「これこそがクボだ」と現地絶賛！久保建英のアウトサイドの絶妙アシストを見る速攻から一気に駆けだそうとした刹那の出来事だった。グッと力を入れてスプリントした久保は、