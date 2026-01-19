20日（火）は、前線を伴った低気圧が千島の東に進みます。一方、大陸の高気圧が張り出して、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。このため、北日本では日本海側を中心に雪が降るでしょう。北海道では雷を伴う所もありそうです。北陸や西日本日本海側では所々で雪や雨が降る見込みです。東日本の太平洋側は晴れる所が多いものの、山沿いでは雪の降る所がありそうです。また、東京の島しょ部ではにわか雨や雷雨があ