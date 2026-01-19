2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向けて19日、4大会連続5回目の出場を決めたアイスホッケー女子日本代表の壮行会が行われた。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個キャプテン・小池詩織（32、道路建設ペリグリン）は「日本代表としての誇りを持ち、オリンピックでは最後まで全力で戦っていきます」と語った。飯塚祐司監督（51）は「2022年北京オ