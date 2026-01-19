公明党の斉藤代表は１９日、衆院選で大阪府内の全１９選挙区に新党「中道改革連合」の候補者を擁立したいとの意向を示した。大阪市内で公明の会合に出席後、記者団に語った。斉藤氏は「（立憲民主党の）野田代表とも議論している。基本的には（府内の）全選挙区で出したい」とした。「中道の綱領、基本政策に賛同する候補者をできるだけ立候補させたい」とも述べた。公明は２０２４年の前回選で府内４選挙区に候補者を擁立し