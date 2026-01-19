◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）東前頭5枚目の41歳“鉄人”玉鷲（片男波部屋）が東7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を寄り切り3勝6敗とした。立ち合いは頭で当たったところ、左腕をたぐられて密着されて右四つ。互いに上手をつかんでがっぷりの体勢ながら相手有利と思われた。がぶられ、土俵際に詰まったものの、粘って残すと逆襲。寄り切って場内から歓声と拍手を浴びた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた