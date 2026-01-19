１月18日、レアレ・アレーナ。ラ・リーガ、バルセロナとの対決で、レアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）は２−１で勝利する殊勲を上げた。得点を決めたミケル・オヤルサバル、ゴンサロ・ゲデスのふたりは目立っていたが、最大のヒーローは、いくつもの決定機を防いだGKアレックス・レミーロだった。レミーロがダニ・オルモの決定機をわずかに触ってポストにはじき出し、ロベルト・レバンドフスキのヘディングを腕一本で止めたシ