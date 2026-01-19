スマートプロジェクターブランド「XGIMI」（エクスジミー）は1月19日、エントリーユーザー向けのポータブルプロジェクター「Nova」を発売した。価格は39,900円だが、2月10日までの期間限定で発売記念価格34,900円にて販売する。ポータブルプロジェクター「Nova」（カラー：Soda Blue）同製品は、大画面でのエンターテインメント体験とライフスタイルに寄り添う機能を融合させた、初心者向けの小型プロジェクター。リビング、寝室、