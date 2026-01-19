チェコ・エクストラリーガに所属するドラチ・ブルノは日本時間19日、昨季限りでロッテを退団した荻野貴司選手の獲得を発表した。荻野は09年ドラフト1位でロッテに入団すると、1年目の10年に46試合の出場で25盗塁をマークするなど、そのスピードで球界を席巻。ただ、5月に右膝を負傷し手術を受けると、その後も故障に泣き、なかなかシーズン通してプレーすることが叶わなかった。19年に自身初となる規定打席に到達し、打率.315