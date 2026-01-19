¹âÎð¼Ô¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­¤«¡£Àº¿À²Ê°å¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ¼«Í³¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«70Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¼«Í³¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ§¤Ã¤¿µ¾À·¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ø»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ¼«Í³¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø»à¤Ì¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡Ù¡Ê×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Jacob Wackerhausen¢¨¼Ì