井村屋は1月19日から、新商品「トリュフチョコアイス」の販売を、全国の量販店･スーパーおよび同社のウェブショップで順次開始している。希望小売価格は税込248円。トリュフチョコを表現したカップアイスで、冷凍状態でも“とろっとなめらかな食感”が味わえるチョコソースなどが特徴。スプーンを入れるとアイスの中からトリュフチョコソースがあふれ出すとしている。近年SNSで、割ったりかじったりする瞬間の「動画映え」を楽しむ