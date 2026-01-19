ＯＳＫ日本歌劇団トップスター・翼和希（つばさ・かずき）が１９日、大阪・枚方市の税務署で一日税務署長を務めた。地元・枚方市のＰＲ大使を２０２３年から務めている翼は、マイナンバーカードを使ったスマートフォンによるｅ―Ｔａｘを疑似体験。「今までのイメージというのが、事務所まで伺って、書類を出して、事前にこれこれを準備してという結構難しいハードルの高いものというイメージがすごくあった」と正直な感想を明