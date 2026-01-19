演奏する西本裕矢さん（高松市・屋島西小学校） 世界で活躍する高松市出身のピアニスト西本裕矢さんが、高松市の小学校で演奏を披露しました。 高松市出身のピアニスト西本裕矢さんが、屋島西小学校の全校児童約280人の前でショパンのワルツなど5曲を演奏しました。 高松国際ピアノコンクール組織委員会が、子どもたちにコンクールに来てもらうきっかけにしようと毎年開いているものです。 西本