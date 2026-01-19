電子投票体験会善通寺市 香川県で初めてとなる電子投票の導入を目指し、善通寺市で体験会が開かれています。 （記者リポート）「電子投票はこちらのタブレットで行います。簡単に投票できるそうです。これで投票が完了しました。あっという間に投票を終えることができます」 善通寺市役所で開かれている電子投票の体験会では、市民がタブレット端末での投票を体験できます。 電子投票は2024年大阪府四條