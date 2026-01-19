岡山シーガルズ バレーボールSVリーグ女子、岡山シーガルズが大阪市で17日、大阪マーヴェラスと対戦しました。 連敗が続き苦しい戦いの岡山シーガルズ。大阪マーヴェラスに第1セットを奪われますが、第2セットでは、山城らを中心に一進一退の攻防を見せます。 しかし、終盤に再び差を広げられたシーガルズ。各セットで接戦をものにできず悔しい敗戦となりました