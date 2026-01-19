西武の西川愛也外野手（２６）が１９日、埼玉県内のグラウンドで自主トレを公開。今季は最多安打のタイトルに照準を絞り、リードオフマンとして安打を量産する決意を示した。プロ８年目の昨季は、シーズン中盤から１番に定着。自己最多の１２４試合に出場し、打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点、２５盗塁とリードオフマンとしてブレイク。球際の強さも光り、外野手のゴールデン・グラブ賞を受賞した。右肩の違和感で離脱