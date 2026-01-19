都市の名前を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「纽约」の意味は？中国語で「纽约」と表す都市の名前はなんでしょう？ヒントは、アルファベット2文字で表されることも多い都市です...！いったい、中国語で「纽约」と表す都市とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ニューヨーク」でした！ニュ