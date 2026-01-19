京都市は１６日までに、姉妹都市であるウクライナの首都キーウ市に子どもの学習用パソコン約５００台を寄付することを発表した。京都市は、ウクライナ情勢の悪化に伴い、２０２２年３月から寄付金を募り、厳しい状況が続くキーウ市の文化・生活の復興支援に活用してきた。今回、キーウ市からの要望に基づき、市立小・中学校において利用を終えた学習用パソコンを改修のうえ、子どもの学習用パソコンとして市内の学校に届ける。