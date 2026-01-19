東京・上野動物公園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが今月２７日に中国へ向けて出発することが決まった。東京都が１９日、発表した。中国での“新居”は２頭の姉シャンシャン（１７年６月誕生、２３年２月返還）が暮らす、中国・四川省雅安の施設で、２８日中には到着する見通し。２１年６月に上野動物園で生まれた雄のシャオシャオ、雌のレイレイは、中国へ返還されることが昨年１２月１５