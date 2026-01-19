ボートレースびわこのG2「第69回秩父宮妃記念杯」は4日目を終えた。ここまでオール3連対キープと無類の安定感を示している石渡鉄兵（51＝東京）。きっちりと予選突破を果たし、準優2号艇に乗ってきた。「レースがしやすいのがいいですね」と抜群の実戦足を武器となっている。ここまで冬のびわこにしては穏やかな水面が続いているが、20日の5日目は寒波の影響で水面も荒れてきそう。「荒れてくれてもいいですね」と、さすが