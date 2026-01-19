ロッテの育成ドラフト1位・中山優人投手（水戸啓明）が“増量計画”を着々と進行させている。新人合同自主トレ第3クール2日目の19日、ロッテ浦和球場で取材に応じた1メートル82、75キロの細身の右腕は「体大きくすること、球を強くするっていうことを中心にやっていきたい」と話し、「体重は3キロぐらい増えました。65キロぐらいで入寮して、今は67・5キロとか68キロになる時もあるので」と、うれしそうに笑った。支配下契約に