瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。19日夜は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。 20日も曇りの見込みです。岡山県北部では朝から昼前にかけて、雪が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で5度、津山で2度、高松で6度の予想です。19日朝よりも気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で8度、津山で6度、高松で9度でしょう。19日よりも大幅に気温が低くなるため、体調管理に注意