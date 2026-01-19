◆記者コラム・タカ番24時フリーエージェント（FA）権。一見すると、自由に身動きが取れそうだが、そう簡単な話ではない。ソフトバンクから国内FA権を行使した東浜は、残留を決断した。興味を示す球団もあったとされるが、推定1億5千万円と安くはない年俸に加え、人的補償が高い壁となったようだ。日本人のFA選手は2008年から3段階のランク制が導入された。在籍球団の日本人選手年俸上位からA、B、Cにランク分け。移籍が成立