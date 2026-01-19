¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬19Æü¡¢ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¾°·û¡¢DeNA¤Î³á¸¶¹·´õ¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¢¤Èµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ï52»î¹ç¡¢25Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Çºòµ¨¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»