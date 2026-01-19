万引きをした甥っ子の逮捕を免れさせる目的で甥っ子に警察官が近くにいるなどの趣旨のメッセージを送り、逃走を手助けしたとして静岡市の職員の女が逮捕されました。 犯人隠避の疑いで1月19日に逮捕されたのは、静岡市葵区に住む静岡市職員の女（75）です。 警察によりますと女は、2025年10月下旬から11月下旬の間、万引きをした甥っ子に対し、警察官が近くにいるなどの趣旨のメッセージをSNSで送り、逃走を助けた疑