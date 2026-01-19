キャロウェイから新作ドライバーのアナウンス。「極薄チタン＋カーボンの三層フェースだから実現した、かつてないほどの圧倒的スピードの『QUANTUM』ドライバー シリーズを2月6日より、全国の取扱店とオンラインストアにて発売いたします」と、同社広報。薄いと割れやすくなるチタンフェースを内側からカーボンで補強する、新発想の多層フェースが最大の特徴になる。【画像】小ぶりな『???』と大型の『???MAX』の顔を並べて比較「P